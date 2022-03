31.289 Neuinfektionen am Tag der Öffnungen

Mit Schlag Mitternacht sind in Österreich nahezu sämtliche Corona-Beschränkungen gefallen, trotz der weiterhin hohen Zahl an täglichen Neuinfektionen. Auch am Samstag (Stand: 9.30 Uhr) bliebdiese weiterhin hoch: 31.289 neue Fälle wurden in den vergangenen 24 Stunden verzeichnet. 26 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben.