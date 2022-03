32.419 Neuinfektionen und 36 weitere Todesfälle

Just bevor sämtliche Corona-Beschränkungen im Land fallen, hat die Zahl der Neuinfektionen einmal mehr auf sich warten lassen. Am frühen Freitagnachmittag lagen schlussendlich die Zahlen vor. Gemeldet wurden in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) 32.419 Neuinfektionen. 36 weitere Menschen starben.