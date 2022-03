LIVE ab 11.30 Uhr: Herren-Abfahrt in Kvitfjell

Während Feuz in der Abfahrt und Mayer im Super-G als Olympiasieger aus China heimkehrten, blieb Kilde ein Titel verwehrt. Kristall wäre darum umso wertvoller für ihn, er führt in der Abfahrts- und der Super-G-Wertung. „Es geht sehr eng her. Ich bin bereit, aber die anderen sind auch schnell. Diese Abfahrt gehört zu den leichtesten, da muss man einfach Gas geben“, wusste der Lokalmatador. „Wenn ich eine Kugel schaffe, wäre das cool, beide wären unglaublich. Aber ich bin so auch zufrieden mit dem, was ich bis jetzt in dieser Saison gemacht habe.“