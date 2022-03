Ausschluss! Jugendolympia ohne Russland & Belarus

„Wir unterstützen die Entscheidungen des EOC und IOC zu 100 Prozent“, wurde ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel, der an der digitalen EOC-Sitzung in seiner Funktion als EOC-Schatzmeister und Exekutivmitglied teilnahm, am Donnerstag in einer ÖOC-Aussendung zitiert.