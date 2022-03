Uber will Liefergeschäft massiv ausbauen

Nach dem Ausstieg des Berliner Lieferdienstes Delivery Hero aus dem deutschen Markt will die Liefersparte des US-Fahrdienst-Konzerns Uber in Deutschland stark expandieren. „Wir haben im Mai vergangenen Jahres in Deutschland angefangen, sind zurzeit in 14 Städten und wollen dieses Jahr noch in mindestens 50 weiteren Städten starten“, sagte Eve Henrikson, Chefin von Uber Delivery für Europa, Nahost und Afrika, in einem Interview.