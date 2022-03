NBA: Internet-Spiel nach Jakob Pöltl benannt

Wiener für längerfristige Aufbauarbeit in Texas bereit

Der Wiener ist bei den Texanern mittlerweile ein Schlüsselspieler. Mit den Spurs will er langfristig etwas aufbauen. Erfahrung aus der K.o.-Phase käme da gerade recht. „Jetzt kommt es drauf an. Wir wollen uns eine Chance geben, noch in die Play-offs zu kommen“, sagte Pöltl. Mit einer Bilanz von 24:38 Siegen liegen die Spurs in der Western Conference nur knapp hinter Platz zehn, der zur Teilnahme am Play-in-Turnier berechtigt - mehr als viele Experten dem jungen Team zugetraut hätten.