Arbeiter stürzte aus Fenster vier Meter tief ab

Gegen 9.50 Uhr hat der 61-jährige Arbeiter aus Graz das Fenster in einer Wohnung besichtigt. Dafür ist er auf das Fensterbrett gestiegen und hat sich an einer Holzlatte, die im Fensterrahmen befestigt war, angehalten. Währenddessen dürfte sich diese gelöst haben. Der Mann stürzte etwa vier Meter tief in den Innenhof der Wohnhausanlage ab. Dabei erlitt er Verletzungen schweren Grades.