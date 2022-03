Meistgelesen im Februar auf krone.at/kaernten

Am 29. Januar passierte ein tödlicher Unfall in Villach, der sich bald zu einem Krimi entwickelte: Eine 43-jährige Frau und ihr fünfjähriges Kind wurden von einer 37-jährigen Rumänin überfahren. Über die Todeslenkerin kamen in den darauffolgenden Tagen und Wochen immer mehr Details ans Tageslicht - so arbeitete sie etwa für Top-Konzerne in ganz Europa. Hier geht‘s zum ganzen Artikel.