Skandal Franz Wurst: Über 500 Kinder missbraucht

„Liebe Eltern, mir geht es nicht gut. Bekomme jeden Tag eine Spritze (...) Euer schlimmer Niklas." Solche Hilferufe aus der einstigen Heilpädagogischen Abteilung in Klagenfurt waren keine Seltenheit, die kleinen Patienten berichten auch über Stromtherapien, über Sprechverbote, Schlafkuren oder Zwangshungern - doch sie verhallten ungehört. Denn die Briefe der Kinder wurden kaum weitergeleitet, viele finden sich noch immer in Unterlagen, die für die Studie zur “Gewalt an Kindern und Jugendlichen in heilpädagogischen Institutionen der Jugendwohlfahrt und des Gesundheitswesens in Kärnten zwischen 1950 und 2000„ ausgewertet wurden.