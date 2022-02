Todeslenkerin arbeitete für unzählige Top-Konzerne

Über die Todeslenkerin von Villach kommen immer mehr Details ans Tageslicht. Die Karrierefrau Alina S. arbeitete für Top-Konzerne in ganz Europa. Im Privaten dürfte die Tatverdächtige mit dem Scheitern ihrer Ehe aber nicht zurechtgekommen sein. Am Mittwoch wurde noch am Krankenbett die Untersuchungshaft verhängt.