2:2 in Lafnitz! Innsbruck stoppt Niederlagen-Serie

Wacker Innsbruck hat in der 2. Liga nach zuletzt vier Niederlagen in Folge wieder einmal gepunktet! Die Tiroler erreichten am Samstag auswärts gegen den SV Lafnitz ein 2:2 und sind damit weiterhin drei Ränge hinter den Steirern Neunter. Ebenfalls 2:2 endete das Duell zwischen dem Drittletzten FC Dornbirn und Schlusslicht FC Juniors OÖ.