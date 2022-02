Durch Faustschlag auf einem Auge erblindet

Heute kann die Frau auf dem einen Auge nur mehr hell und dunkel unterscheiden. Die Sehleistung beträgt nur zehn Prozent. All dies nur wegen einem Ausraster nach einer alkohol-getränkten Feier. Es sei „kein absichtlicher Faustschlag gewesen“, erklärte Verteidiger Jörg Dostal. Der Angeklagte und das Opfer kannten sich seit dem Kindergarten, waren immer befreundet – bis zu dem Vorfall. Noch vor dem Faustschlag stritt der Mann mit seiner Freundin, die mit den Freunden weggefahren wollte. Er riss sie an der Tasche, zehrte sie aus dem Auto. Die Freundin wollte schlichten – da passierte es. „Ich hab das alles nicht so mitgekriegt“, meinte der Maurer, erklärte sich für nicht schuldig. Die Aussagen der Opfer überzeugten den Schöffensenat: Schuldig wegen Körperverletzung mit Dauerfolge und Nötigung.