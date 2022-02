Erkennen Sie Fake News auf Anhieb?

Der Krieg in der Ukraine hält die ganze Welt in Atem. Der russische Einmarsch wird in sozialen Medien von zahlreichen Bildern und Videos begleitet. Besonders hier ist Vorsicht geboten und ein Faktencheck bleibt der beste Schritt, um sich nicht in Verschwörungstherorien zu verlieren. Oft werden von Plattformen alte Videos und Szenen aus Computerspielen als Bilder der Ukraine verkauft. Können Sie Fake News auf Anhieb erkennen? Was sind Ihre „Tipps und Tricks“ um nicht auf die falsche Fährte gelockt zu werden? Wir sind auf Ihren Kommentar dazu gespannt!