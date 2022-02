Helsinki verzichtet auf Play-offs in Russland

Der finnische Eishockey-Spitzenklub Jokerit Helsinki verzichtet nach Russlands Invasion in die Ukraine auf die Teilnahme an den Play-offs der osteuropäischen Eliteliga KHL. Statt ab 1. März zu den Partien gegen Spartak Moskau anzutreten, werde man die Saison vorzeitig beenden, teilte Jokerit am Freitag mit.