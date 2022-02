ÖSV schickt keine Sportler nach Russland/Ukraine!

Knalleffekt im rot-weiß-roten Wintersport: Das Präsidium des Österreichischen Skiverbandes hat in einer Dringlichkeitssitzung einstimmig den Beschluss gefasst, keine Athletinnen und Athleten mehr nach Russland oder in die Ukraine zu entsenden! Das Ski-Cross-Team, welches sich derzeit in Sunny Valley in Russland aufhält, werde umgehend nach Österreich geholt, hieß es. Die an diesem Wochenende angesetzten zwei Weltcup-Veranstaltungen des Internationalen Skiverbandes (FIS) in Russland sollen ungeachtet des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine aber stattfinden ...