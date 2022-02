ÖSV-Speedspezialistin mit „Riesen“-Überraschung

Für eine faustdicke Überraschung sorgte am Donnerstag die Vorarlbergerin Emily Schöpf. Die 21-Jährige, die in dieser Saison bereits eine Europacup-Abfahrt im Fassatal (It) für sich entscheiden konnte, entschied am Glungezer in der Nähe von Innsbruck einen äußerst stark besetzten FIS-Riesentorlauf für sich und ließ dabei etwa Kapazunder wie die rot-weiß-rote Olympiastarterin Stephanie Brunner hinter sich.