Team-EM in Wien verspricht „Länderspielatmosphäre“

Neben der Party-Atmosphäre soll der „Beach Volley Nations Cup“ dank seines Formats einen besonderen Reiz bieten. Spielberechtigt sind die besten sieben Beach-Nationen Europas gemäß des CEV-Rankings plus die Gastgeber. Jedes Land nominiert für den separaten Frauen-und Männerbewerb je zwei Teams, die im Best-of-Three-Format in die Länderkämpfe treten. Zunächst spielen die zweitbesten, dann die Top-Duos gegeneinander. Bei Gleichstand wird in einem Golden Set - für den wieder ein Duo zu nominieren ist - die Entscheidung herbeigeführt. Die acht Teams sind zu Beginn in zwei Vierergruppen eingeteilt, die Gruppensieger steigen ins Halbfinale, die -Zweiten und -Dritten ins Viertelfinale auf.