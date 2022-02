LIVE ab 21 Uhr: SSC Napoli gegen Barcelona

Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will am Donnerstag seine 2:4-Heimpleite im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers egalisieren. Parallel kommt es zum von der UEFA als „Maradona-Derby“ titulierten Match zwischen Napoli und dem FC Barcelona. Nach einem 1:1 in der Vorwoche ist alles noch völlig offen. Mit dem LIVETICKER sind Sie auf sportkrone.at ab 21 Uhr hautnah dabei!