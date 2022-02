„Niemand kann Hamilton im gleichen Auto schlagen!“

Vor allem Hamiltons Konstanz bringt Bottas zum Staunen. „Jeder Fahrer hat eine Form, die ein wenig auf und ab geht. Aber seine Basis ist einfach so stark. Selbst wenn er einen schlechten Tag hat, ist das nicht weiter schlimm. Es ist seine Beständigkeit über die Saison hinweg. Eine seiner weiteren Stärken ist seine Fähigkeit, sich an unterschiedliche Bedingungen anzupassen, die Fähigkeit, auf Veränderungen zu reagieren, sei es bei der Abstimmung oder was auch immer“, so der Finne, der betont: „Ich sehe niemanden, der Lewis in naher Zukunft mit dem gleichen Auto schlagen kann!“ Man darf gespannt sein, ob Russell Bottas vom Gegenteil überzeugen kann …