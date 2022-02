HoT unter Druck: Behörde untersucht Mobilfunkmarkt

Die im Zuge der Genehmigung des Zusammenschlusses von Hutchison („Drei“) und Orange im Jahr 2012 festgelegte Verpflichtung, virtuellen Mobilfunkern Zugang zu einem Teil der Netzkapazitäten zu gewähren, laufe Ende 2022 aus, heißt es in einer TKK-Aussendung. Deshalb sei zu prüfen, ob der Wettbewerb am mobilen Vorleistungsmarkt, und damit auch am mobilen Endkundenmarkt, weiterhin gegeben sei.