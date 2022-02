Apotheker-Initiative begehrt gegen Impfpflicht auf

Die Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Corona-Impfpflicht in Österreich will einfach nicht abreißen. Die Bundesregierung will sich bei der Letztentscheidung, ob sie nun wieder abgeschafft wird oder nicht, auf ein Expertengremium verlassen. Nun stellen sich auch einige Apotheker gegen die verpflichtende Impfung. Dabei kritisieren sie etwa, dass die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums für die Beratung in Apotheken herangezogen werden soll.