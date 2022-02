Wohnhaus in Essen von Inferno komplett zerstört

Bewohner sah Flammen und dachte sich: „OK, das ist ernster“

Der erste Alarm wurde um 2.15 Uhr geschlagen. Ein Bewohner schilderte die Situation so: „So um zwei Uhr war‘s, als ich ins Bett gehen wollte und so die letzten Lichter ausgemacht habe und draußen ,Feuer! Feuer!‘ geschrien wurde“. „Und dann hab ich aus dem Fenster geschaut, und da kam da, wo die Jalousien so auf halbmast hängen, Rauch raus. Da hab ich gesagt: ,OK, das ist ernster‘“. Die Bewohner konnten in einem nahegelegenen Hörsaal der Universität untergebracht werden.