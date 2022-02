Papst über Helden, Katastrophen und die Ukraine

Verbundenheit mit Katastrophen-Opfern

Franziskus drückte auch seine Verbundenheit mit den Menschen aus, die in den vergangenen Tagen von Naturkatastrophen betroffen waren. „Ich denke dabei insbesondere an den Südosten von Madagaskar, der von einer Reihe von Wirbelstürmen heimgesucht wurde, und an das Gebiet von Petropolis in Brasilien, das von Überschwemmungen und Erdrutschen verwüstet wurde. Möge der Herr die Verstorbenen in Frieden aufnehmen, ihre Familien trösten und diejenigen unterstützen, die ihnen beistehen“, so das Gebet des Papstes.