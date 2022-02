Corona-Öffnungen auch bei unseren Nachbarn

Die stabile Lage auf den Intensivstationen und in Krankenhäusern veranlasst zahlreiche Länder in Europa zu Lockerungen. Dennoch betonen die Politiker, dass die Pandemie nicht vorüber ist und es je nach Lage im Gesundheitswesen wieder zu Beschränkungen kommen kann. Ein Rundblick in unsere Nachbar- und Urlaubsländer.