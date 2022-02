Eisenbahn-Tunnel nach Oberösterreich bald gesperrt

Fahrgäste müssen fünf Monate Busfahren

Zwischen Selzthal und Spital am Phyrn müssen Fahrgäste dann für fünf Monate - also bis 29. Juli 2022 - auf den Bus umsteigen. Der Fernverkehr wird vom Bahnhof Kirchdorf an der Krems bis Selzthal ebenso im Schienenersatzverkehr geführt. Währenddessen wird die Oberleitung und die Tunnelinnenschale im zweiten Sanierungsabschnitt in Angriff genommen. Bereits 2016 hat man im ersten Abschnitt die Tunnelsohle sowie Gleise erneuert.