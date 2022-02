LIVE ab 18.45 Uhr: FC Barcelona gegen SSC Napoli

Die Traditionsvereine verpassten das Weiterkommen in der Champions League, trösteten sich als Gruppendritte aber mit dem Einzug in die Zwischenrunde der Europa League. Das gilt auch für den FC Sevilla, in dessen Stadion am 18. Mai das Finale stattfindet. Der Rekordsieger dieses Bewerbs, der in der CL gegenüber Salzburg das Nachsehen hatte, trifft auf den kroatischen Serienmeister Dinamo Zagreb, Arbeitgeber des Ex-Austrianers Emir Dilaver. Zagreb, das in der Gruppenphase Rapid Wien hinter sich ließ, tritt zunächst in Andalusien an.