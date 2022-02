LIVE ab 8.45 Uhr: Biathlon-Staffel der Frauen

„Wenn man die Saisonergebnisse in der Staffel betrachtet, haben wir uns eher schwergetan. Jede Platzierung im einstelligen Bereich wäre für uns zufriedenstellend“, sagte Trainer Gerald Hönig. Zuletzt in Antholz wurde Österreichs Quartett ohne die pausierende Hauser 17., zuvor gab es die Plätze 16, 6 (Hochfilzen) und 17. Die nunmehrige Zielsetzung sei vergleichbar mit den Männern, die am Dienstag Zehnter geworden waren, so Hönig.