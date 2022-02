5-jähriger Radfahrer kollidierte mit Läuferin

Gegen 13.30 Uhr fuhren ein 5-Jähriger und sein Vater zusammen mit ihren Fahrrädern am R2 Murradweg in Graz-Geidorf in Richtung Norden. Vater und Sohn fuhren hintereinander und hatten immer verbalen Kontakt miteinander. Zeitgleich liefen eine 46-Jährige und ein Begleiter ebenfalls in Richtung Norden. In einem kurzen, unachtsamen Moment dürfte der 5-Jährige zur Seite geblickt und die Läuferin übersehen haben. Er fuhr ihr hinten in die Beine, wodurch beide zu Sturz kamen.