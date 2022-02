LIVE ab 12 Uhr: Skisprung Teambewerb der Männer

Österreichs Skispringer wollen im Teambewerb bei den Olympischen Spielen zurück aufs Stockerl. Platz vier in Pyeongchang 2018 war nach zuvor drei Medaillen in Folge eine herbe Enttäuschung, die keine Wiederholung erfahren soll. Im „Adlerhorst“ hält man sich nach dem durchwachsenen Abschneiden auf der Großschanze mit lauten Parolen aber vornehm zurück. Vieles kann, wenig muss, ist die unter Cheftrainer Andreas Widhölzl auch in Peking praktizierte Devise nach außen. Man könne und wolle „vorne mitmischen“, gab das Springerteam vor dem Peking-Abschluss am Montag (12.00 Uhr/MEZ) fast unisono zu Protokoll. Mit dem sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts.