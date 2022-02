Alaba lässt mit Real Madrid wichtige Punkte liegen

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid liegt nach einem 0:0 bei Villarreal nur noch vier Punkte vor seinem ersten Verfolger FC Sevilla an der Tabellenspitze. Die Madrilenen mussten am Samstag mit David Alaba in der Innenverteidigung zum zweiten Mal in den vergangenen drei Ligaspielen Punkte abgeben. S