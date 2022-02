F1-Team Alpine angelt sich BWT als Namenssponsor

Das österreichische Wassertechnologie-Unternehmen BWT ist eine langjährige Partnerschaft mit dem Formel-1-Team Alpine eingegangen. Wie der französische Rennstall am Freitag bekanntgab, ist BWT der neue Namenssponsor und wird seine Farbe Pink beim Design des Autos in das gewohnte Alpine-Blau integrieren. Der neue offizielle Teamname lautet BWT Alpine F1 Team, hieß es in einer Mitteilung.