Mikaela Shiffrin: Nächste Abreibung im Super-G

Sichtlich verständnislos schüttelte sie dezent den Kopf, blickte kurz fragend in den Himmel und winkte dann leicht gequält lächelnd in die Kamera. Mikaela Shiffrin wusste wohl - wieder einmal - nicht so recht einzuordenen, was sie gerade erlebt hatte: Fast acht Zehntel-Sekunden Rückstand auf die führende Lara Gut-Behrami hatte die US-Lady die Strecke runter aufgerissen. Viel zu viel für das einstige „Wunderkind“, dem bei Olympia heuer eine wahre Medaillenflut zugetraut worden war. Shiffrins Krise hält an.