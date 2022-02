Fröhlichkeit ist ihre ganz besondere Gabe

Aufgrund der fehlenden Lautsprache ist die 10-Jährige massiv eingeschränkt. Lea zeigt leider wenig Interesse an Gebärdensprache oder technischen Hilfsmitteln (z. B. spezielle Sprachausgabe-App am Tablet), dazu fehlen ihr Geduld und Konzentration. „Sie lebt im Hier und Jetzt, höchstens ein paar Minuten in der Zukunft, wenn es um Fernsehen oder Essen geht. Auch wenn Lea nun schon seit über 6 Jahren das selbstständige Anziehen, Zähneputzen, Klogehen und Waschen übt, ist an eine Eigenständigkeit nicht zu denken. Jeder Fortschritt geht zu Lasten einer anderen erlernten Fähigkeit“, so die Mutter.