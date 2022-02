Ab März fix - Wie haben Sie‘s mit dem Parkpickerl?

Ab März 2022 wird in ganz Wien flächendeckend das Parkpickerl eingeführt. Aktuell scheint das Thema jedoch mehr Chaos als Ordnung hervorzurufen. Die Server der Antragsstelle sind überlastet, die Magistratsdirektion Wien klagt über Cyber-Attacken und rund 115.000 Wiener müssen ihr Parkpickerl noch beantragen. Nach wie vor wird über Ausnahmen der Regelung diskutiert. Auch das Thema Pendeln wird diesbezüglich heiß diskutiert. Haben Sie sich schon mit dem Thema beschäftigt? Welche Probleme werden wir durch die neue Regelung in den Griff bekommen, welche Schwierigkeiten werden noch auf uns zukommen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung unten in den Kommentaren!