„Lost Ark“ startet mit starken Wertungen in Europa

In Asien und Russland seit Jahren beliebt, startet das Online-Rollenspiel „Lost Ark“ für den PC am Freitag auch in Europa. Hierzulande hat sich Entwickler Smilegate RPG mit Amazon Games zusammengeschlossen, um das an „Diablo“ erinnernde Free-to-Play-Game via Steam zu vermarkten. Trotz In-Game-Shop und „Pay to Win“-Befürchtungen erntet es gute Noten.