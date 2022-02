Mit Traktor überschlagen: 81-Jähriger verletzt

Gegen 11.25 Uhr fuhr ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Traktor auf einer Gemeindestraße aus Richtung Jamm kommend, in Richtung St. Anna am Aigen. Im Ortsteil Waltra kam der Lenker mit der Arbeitsmaschine aus bislang ungeklärter Ursache rechtsseitig von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Betonsäulen einer Weingartenanlage. In weiterer Folge überschlug sich der Traktor aufgrund der steilen Böschung zu mindestens einmal und kam schließlich auf der angrenzenden Wiese, seitlich liegend, zum Stillstand.