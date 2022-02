Steirer (26) überwies Tausende Euro nach Thailand

Ein Anruf einer unbekannten Nummer schien am Montag um 8.30 Uhr plötzlich am Handy des 26-Jährigen auf. Eine männliche Stimme sprach Englisch mit indischem Akzent. Der Anrufer gab vor, Polizist in Wien zu sein und James Wagnor zu heißen. Angeblich wäre in Wien ein verlassenes Auto gefunden worden, in dem sein Name und seine Bankdaten gefunden wurden - und Drogen. Es bestehe der Verdacht auf Geldwäscherei und illegalen Drogenbesitz.