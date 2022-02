Steiermark mit dem größten Plus an Campern 2021

In ganz Österreich erlebte der Zelturlaub 2021 gegenüber dem Vorjahr einen Aufschwung: Laut Statistik Austria übernachteten sechs Prozent mehr am Campingplatz. Dass die physische Distanz leicht eingehalten werden kann, sei ein großer Vorteil in Pandemie-Zeiten, so ÖCC-Präsident Tomas Mehlmauer laut einer Aussendung. Allerdings sank der Wert im Vergleich zu 2019 um elf Prozent.