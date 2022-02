Boris Becker drohen bis zu sieben Jahre Haft

„Ich bin ein positiv eingestellter Mensch, glaube grundsätzlich immer an das Gute und an die englische Gerichtsbarkeit“, so Becker im „Bild“-Interview. „Deswegen macht mich der Gedanke an den Gerichtsprozess nicht schlaflos. Habe ich großen Respekt davor? Ja. Bin ich angespannt? Ja. Bin ich manchmal auch nervös? Ja. Aber ich bin nicht panisch. Wir, meine Anwälte und ich, sind bestens vorbereitet. Ich werde persönlich versuchen, die Vorwürfe bei jedem der 24 Anklagepunkte widerlegen zu können.“