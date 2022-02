Ronaldinho wechselte fast zu Schottlands Absteiger

„Sein Berater war St.-Mirren-Fan und hat uns aufgefordert, mit PSG in Kontakt zu treten, ob sie bereit wären, Ronaldinho für die letzten drei Monate der Saison in Schottland kicken zu lassen. Er war auch in den Transfer mit Gremio involviert und erklärte uns, dass Ronaldinho unglücklich war, nicht spielen zu dürfen“, sagte Ronaldinho-Manager Tom Hendrie in der „Sun“. PSG soll von der Idee angetan gewesen sein, denn der Super-Techniker hätte sich so an den europäischen Fußball gewöhnen können.