„Erfrierungen an Nase!“ ÖSV-Stars quälen -25 Grad

Minus 23,7 Grad Celsius hatte es am Start der Abfahrt in 2.179 m Höhe in den Xiaohaituo Mountains, minus 13,9 waren es in Ziel auf 1.285. Gefühlt war es durch den böen-artig heftig blasenden Eiswind nochmals um einiges kälter. Der durch die Luft gewirbelte Schnee fühlte sich auf der Haut wie Nadelstiche an. „Es ist extrem kalt. In der Früh beim Einfahren hatte ich mich noch nicht abgeklebt, da habe ich gemerkt, dass ich an der Nase Erfrierungen kriege“, schilderte Matthias Mayer, dick eingepackt im Zielraum.