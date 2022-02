Mit überragendem Sieg leitet Wright neue Ära ein

Die Motorpoint Arena war mit über 4.000 Zuschauern ausverkauft, die das neue K.o.-System zum ersten Mal in der Geschichte der Premier League erlebten. Wright erwischte in seiner neunten Saison in Folge einen perfekten Start und spielte einen Average von über 100. Im Viertelfinale schlug er Michael Smith in der Neuauflage des WM-Finals, bevor er seinen schottischen Landsmann Gary Anderson mit 6:5 besiegte und das Finale erreichte.