Gallensteine, Geldnot, Spott: Sie „rettete“ Wright

Das 7:3 gegen Angstgegner und Dauersieger Michael van Gerwen war nicht nur sportlich furios, sondern auch die Krönung einer rührenden Geschichte, bei der nicht mehr viele an ein Happy End für „Snakebite“ glaubten. „Ich wurde Clown genannt, aber wer lacht am Ende am besten?“, fragte Wright rhetorisch in die Runde der versammelten Weltpresse.