„Noch nicht gesehen!“ Spanier sorgt für Staunen

„Es ist nicht so, dass er da heute Rückenwind hatte, er ist ein gewaltiger Skifahrer, hat sich super reingehaut“, befand Kriechmayr. Etxezarreta fuhr in seiner Karriere erst neun Weltcuprennen, kam fünfmal ins Ziel und hat als bestes Ergebnis Rang 47 im Jahr 2020 in Gröden stehen. Bei der WM 2019 in Aare landete er in der Abfahrt auf dem 40. Rang, im Super-G schied er wie in den beiden Speedrennen 2021 in Cortina d‘Ampezzo aus.