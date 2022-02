Coronakrise: Wie geht es Ihnen finanziell?

Dass wir uns in einer Wirtschaftskrise befinden, lässt sich mittlerweile nicht mehr leugnen. Diverse Lockdowns und Corona-Maßnahmen wirken sich nun auf das Geldbörserl vieler Österreicher und Österreicherinnen aus. Wie Ende letzten Jahres vorhergesagt wurde, sollen 2022 unter anderem Strom und Gas, Treibstoff, Nahrungsmittel, Konsumgüter sowie Miete teurer werden. Gleichzeitig klagen viele Leute über zu geringe Einnahmen, Pensionisten müssen mit einer kaum ausreichenden Mindestpension zurechtkommen, jedes fünfte Kind in Österreich ist von Armut betroffen. Wie geht es Ihnen in der aktuellen Krise? Kommen Sie gut zurecht oder spüren Sie die Teuerungen? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!