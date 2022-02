Konoplyanka zum LASK? Sportchef spricht Klartext

Salzburg wartet

Für den LASK geht es jedenfalls mit einem Gradmesser ins Frühjahr. Im Viertelfinale des ÖFB-Cups wartet am Sonntag auswärts Titelverteidiger Salzburg. „Wir werden versuchen, sie zu ärgern und dann sehen, was rauskommt“, meinte Vujanovic. Eine Woche später steht der Liga-Auftakt an. Am 13. Februar ist Austria Klagenfurt zu Gast in Pasching. Drei Zähler sind für die Schwarzweißen fast Pflicht.