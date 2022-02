Krebs im Zeichen der Corona-Pandemie

In Österreich erkrankt mittlerweile jeder Dritte im Laufe seines Lebens an Krebs. Bei Frauen steht Brust-, bei Männern Prostatakrebs an erste Stelle, gefolgt von Lungen- und Darmtumoren. Die gute Nachricht: Die Überlebenschancen nahmen in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zu und liegen im Mittel bei rund 65 %. Dies liegt nicht nur an den modernen Therapiemöglichkeiten, sondern auch an der Ausweitung von Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen.