David Gleirscher: „Je länger, desto besser“

Nicht in Erinnerungen schwelgen wolle er, hatte David Gleirscher vor dem Abflug zu den Olympischen Spielen nach China gesagt - auch wenn diese freilich weiterhelfen. In Yanqing angekommen, war am Neujahrstag das erste Kennenlernen mit der Bahn angesagt. Die Erfahrungswerte vom Weltcup im November, als Madeleine Egle gewann und Lisa Schulte Dritte wurde, die Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller auf Platz zwei und D. Gleirscher auf vier kamen, zählen nur noch bedingt. „Je länger es dauert, desto besser komme ich in Fahrt“, so Gleirscher