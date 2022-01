In Krems will Grazer Held in die Spur zurück

„Vieles ist unglücklich gelaufen, ich hab in Eisenach nie das Vertrauen gespürt“, ist Eichberger froh, dass Manager Oscar Spitzer eine schnelle Lösung gefunden hat. Neben Krems war Herzensklub Graz an einer Rückkehr des 28-Jährigen interessiert, auch mit Meister Hard wurde gesprochen. „Krems hat mir Wertschätzung entgegengebracht“, erinnert er sich an das erste Gespräch am 3. Jänner im Restaurant von Trainer Ibish Thaqi. Graz konnte finanziell nicht mit, bei Hard wiederum ist Teamgoalie Doknic eine fixe Größe.