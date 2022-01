Im Türkei-Urlaub zu genesen, bringt daheim nichts

Das Ehepaar hat den Weihnachtsurlaub in Side verbracht, ist dort aber an Corona erkrankt, hatte am 10. Jänner positive Tests. Am 15. Jänner konnte es sich aus der Quarantäne freitesten und tags darauf heimreisen. „Nach der Heimkehr wollten wir die Erkrankung bzw. Genesung in den Grünen Pass eintragen lassen“, erzählt Werner Neubauer der „Krone“. Doch da fing ein Im-Kreis-geschickt-Werden an, das man vor dem Hintergrund der Impfpflicht (auch fürs Boostern!) kafkaesk nennen kann.